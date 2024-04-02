Щитов считает, что «Трактор» может выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина

Бывший защитник «Автомобилиста» Никита Щитов поделился мнением о серии третьего раунда Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».

«Они выбили «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Почему им не по силам выбить «Локомотив»? Я считаю, что по силам. Серия будет напряженной», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Первая игра серии состоится 2 апреля в Ярославле. Начало — 19.30 мск. В прошлом раунде «Локомотив» в 7 матчах обыграл «Авангард» (4-3). «Трактор» выбил московское «Динамо» (4-0).