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Сегодня, 23:16

Щитов: «Надо было самим приостанавливать членство в ИИХФ»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов предположил, повлияет ли ситуация с возможным лишением ФХР членства в ИИХФ из-за ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым на желание легионеров приезжать в Россию.

«Если предложат хорошие деньги, поедут, это не будет препятствием для игроков. Даже если не поедут, то будем развивать своих игроков, такова реальность. По сути нам эта ИИХФ ничего не дает. Что он нам дает? В их турнирах мы не участвуем. Они нас отстранили от чемпионата мира, от всего, что можно. Поэтому надо было вообще нам самим давно членство приостанавливать в их организации. Какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?» — цитирует Щитова Metaratings.ru.

16 декабря стало известно, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение ИИХФ ввести санкции в отношении российского игрока за нарушение его стандартного контракта с «Филадельфией».

Источник: https://metaratings.ru/news/shitov-nado-bylo-samim-priostanavlivat-chlenstvo-v-iihf-316293/
Никита Щитов
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