Щитов считает, что «Авангард» находится в более выгодной ситуации перед серией с «Ак Барсом»

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов предположил, как может сложиться финальная серия Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».

«Я считаю, что «Авангард» находится в более выгодной ситуации. Омичи провели мало матчей в двух первых раундах, одержав в своих сериях уверенные победы. Казань же полетала несколько раз во Владивосток. Я думаю, это может сказаться на физическом состоянии команды, хотя у нее будет время отдохнуть. Мне кажется, что в этой серии будет равная игра.

Сложно сказать, кто одержит победу в серии. Думаю, что для этого нужно посмотреть пару первых матчей, и тогда будет понятно, как именно играют команды. В регулярке «Ак Барс» обыгрывал «ястребов», поэтому мне сложно сказать, у какой из команд шансы выглядят предпочтительнее. С другой стороны, «Авангард» должен выглядеть посвежее», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится 1 апреля в Казани.