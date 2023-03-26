На открытую тренировку СКА пришло 2300 болельщиков

СКА в преддверии финала конференции провел открытую тренировку команды, на которую в Ледовый дворец пришло 2300 зрителей.

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4-0 в серии.

В финале Западной конференции СКА сыграет с победителем пары ЦСКА — Локомотив. Счет в этой серии — 3-2 в пользу московских армейцев.