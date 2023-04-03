Щитов: «Авангарду» очень нужно сегодня выигрывать, уезжать домой при счете 0-2 довольно грустно»
Экс-защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».
«Казанцы играют дома, они ведут в серии. Думаю, они неплохо будут смотреться физически, так как им будут помогать свои болельщики и родные стены. Трудно сказать, у кого больше шансов на победу. Вы помните, как закончился предыдущий матч — овертайм был равным, но Омск пропустил. Равный хоккей, равные команды. «Авангарду» очень нужно сегодня выигрывать, потому что уезжать домой при счете 0-2 довольно грустно. Думаю, что во втором матче нам стоит ожидать более агрессивной игры со стороны «ястребов», так как им нужно побеждать», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
В первом матче финала Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ).
Вторая игра состоится сегодня, 3 апреля, в Казани. Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -