Щитов: «Авангарду» очень нужно сегодня выигрывать, уезжать домой при счете 0-2 довольно грустно»

Экс-защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».

«Казанцы играют дома, они ведут в серии. Думаю, они неплохо будут смотреться физически, так как им будут помогать свои болельщики и родные стены. Трудно сказать, у кого больше шансов на победу. Вы помните, как закончился предыдущий матч — овертайм был равным, но Омск пропустил. Равный хоккей, равные команды. «Авангарду» очень нужно сегодня выигрывать, потому что уезжать домой при счете 0-2 довольно грустно. Думаю, что во втором матче нам стоит ожидать более агрессивной игры со стороны «ястребов», так как им нужно побеждать», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В первом матче финала Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ).

Вторая игра состоится сегодня, 3 апреля, в Казани. Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.