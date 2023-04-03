Кожевников отреагировал на уход Воробьева из «Металлурга»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Ильи Воробьева с поста главного тренера «Металлурга».

«Команду в Магнитогорске собирали хорошую, но получилось как получилось. Тренеру нужно всегда ко всему быть готовым. Если один год у тебя нормальный, а следующий не удался, значит, все надо менять. К сожалению, у нас так принято. В том году у них все было нормально, а в этом — провал. У Воробьева в Магнитогорске была неплохая команда, которая местами играла хорошо», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.