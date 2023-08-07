Сборная России U23 по буллитам обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
Сборная России U23 обыграла «Авангард» в матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open — 4:3 Б.
В основное время у омичей отличились Валентин Пьянов и Денис Венгрыжановский, сделавший дубль. За сборную России шайбы забросили Дмитрий Бучельников, Семен Демидов и Максим Великов.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты национальной команды. Автором победного броска стал Илья Чефанов.
В следующем матче «Авангард» сыграет с «Адмиралом» 8 августа. Соперником сборной России станет СКА, встреча пройдет в этот же день.
Sochi Hockey Open
«Авангард» (Омск) — Россия — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бучельников — 2 (Грудинин), 0:52 — 0:1. Пьянов — 1 (бол.), 21:20 — 1:1. Демидов — 1 (Синяткин), 25:29 — 1:2. Венгрыжановский — 2 (Рейнгардт, Куликов), 31:25 — 2:2. Великов — 1 (Гуляев, Климов), 41:45 — 2:3. Венгрыжановский — 3 (Рейнгардт), 51:45 — 3:3.
Победный буллит: Чефанов. Вратари: Проскуряков — Плешков.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 47 (15+14+18+0) — 42 (13+9+13+7).
Судьи: Гамалей, Овчинников. 7 августа. Сочи. Шайба.
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