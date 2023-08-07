Тренер сборной России Воеводин — о победе над «Авангардом»: «Попросили не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от них»

Главный тренер сборной России Николай Воеводин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 Б) на турнире Sochi Hockey Open.

— Хороший матч. Ребята выполнили задание. Попросили не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от них. Попросили сделать так, как нужно было. Они — молодцы. Мы не пропустили ни одной контратаки. И забросили уже не одну шайбу — это хорошо.

— Максим Великов забросил сегодня одну из шайб и выделялся своей игрой. Как думаете, для какой лиги подходит этот нападающий: КХЛ, ВХЛ или пока МХЛ?

— Руководство ЦСКА решит по его игре, заслуживает ли он место в составе. ЦСКА — чемпион. У Макса есть шансы попытаться закрепиться в составе.

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Адмиралом» 8 августа. Соперником сборной России станет СКА, встреча пройдет в этот же день.