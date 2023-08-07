Тренер сборной России Воеводин — о победе над «Авангардом»: «Попросили не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от них»
Главный тренер сборной России Николай Воеводин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 Б) на турнире Sochi Hockey Open.
— Хороший матч. Ребята выполнили задание. Попросили не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от них. Попросили сделать так, как нужно было. Они — молодцы. Мы не пропустили ни одной контратаки. И забросили уже не одну шайбу — это хорошо.
— Максим Великов забросил сегодня одну из шайб и выделялся своей игрой. Как думаете, для какой лиги подходит этот нападающий: КХЛ, ВХЛ или пока МХЛ?
— Руководство ЦСКА решит по его игре, заслуживает ли он место в составе. ЦСКА — чемпион. У Макса есть шансы попытаться закрепиться в составе.
В следующем матче «Авангард» сыграет с «Адмиралом» 8 августа. Соперником сборной России станет СКА, встреча пройдет в этот же день.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|0
|0
|12
|Трактор
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|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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