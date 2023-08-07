Голкипер Федотов назвал три главных качества тренера ЦСКА Федорова

Вратарь ЦСКА Иван Федотов высказался о работе с тренером Сергеем Федоровым в сезоне-2021/22.

«Я называл Федорова строгим? «Строгий» обладает широким значением. Я скажу — «дисциплинированный», «опытный» и «понимающий хоккей изнутри, вдоль и поперек». С ним было достаточно просто, потому что он постоянно поддерживал ребят, понимал, что хочет видеть от команды, в какой хоккей играть, что видеть за пределами площадки и на ней. Поэтому ребятам было достаточно комфортно, не было чрезмерного давления», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Голкипер выступал за ЦСКА в сезоне-2021/2022 и вместе с московской командой стал обладателем Кубка Гагарина.

После прохождения срочной службы в армии 26-летний Федотов подписал соглашение с армейцами до конца сезона-2024/25, однако у него также есть действующий контракт с клубом НХЛ — «Филадельфией».