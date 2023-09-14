Самонов назвал очень важной победу «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Хорошее получилось дерби, позитивное, много эмоций, — начал Самонов. — Вначале немного не справились, потом вытащили матч, показав хорошую игру. Отличная поддержка трибун, особенно в концовке. Даже не слышал сирену. За счет хорошей сплоченности смогли отыграться, каждый бился друг за друга. Очень важная победа.

— Насколько в психологическом плане важно победить после неприятного поражения в первом домашнем матче?

— Победа всегда придает сил, уверенность и позитив в раздевалке. От этой игры надо многое взять и идти вперед.

«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на шестое место в «Восточной Конференции». В следующем матче уфимцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 18 сентября.