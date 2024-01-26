Кулемин — о хет-трике в матче с «Амуром»: «Спасибо ребятам за хорошие пасы, мне осталось лишь замкнуть»
Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0). Нападающий в этой встрече оформил хет-трик.
— Три игры подряд с «Амуром», овертайм, буллиты, — приводит слова Кулемина официальный сайт клуба. — Команда соперника хорошо играет в обороне, тяжело набирать очки. Хорошо, что выиграли два матча на Дальнем Востоке, было непросто. Чуть поменяли в средней зоне свою систему. Двигались во втором матче быстрее.
— Как удалось адаптироваться на Дальнем Востоке?
— Мы стараемся не менять часовые пояса. Живем по-нашему времени. В первом матче особо не понимаешь, что происходит. Во втором попроще было.
— Помните, когда последний раз делали хет-трик?
— Да. В первом матче за «Салават Юлаев», с «Барысом». Очень рад сегодня забить. Спасибо ребятам за хорошие пасы. Мне осталось лишь замкнуть.
В 54 матчах «Салават Юлаев» набрал 72 очка и расположился на третьем месте Восточной конференции. «Амур» идет на 10-й строчке «Востока», набрав 53 очка в 54 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|0 : 3
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 4
|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|26.01
|19:30
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -