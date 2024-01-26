Кулемин — о хет-трике в матче с «Амуром»: «Спасибо ребятам за хорошие пасы, мне осталось лишь замкнуть»

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0). Нападающий в этой встрече оформил хет-трик.

— Три игры подряд с «Амуром», овертайм, буллиты, — приводит слова Кулемина официальный сайт клуба. — Команда соперника хорошо играет в обороне, тяжело набирать очки. Хорошо, что выиграли два матча на Дальнем Востоке, было непросто. Чуть поменяли в средней зоне свою систему. Двигались во втором матче быстрее.

— Как удалось адаптироваться на Дальнем Востоке?

— Мы стараемся не менять часовые пояса. Живем по-нашему времени. В первом матче особо не понимаешь, что происходит. Во втором попроще было.

— Помните, когда последний раз делали хет-трик?

— Да. В первом матче за «Салават Юлаев», с «Барысом». Очень рад сегодня забить. Спасибо ребятам за хорошие пасы. Мне осталось лишь замкнуть.

В 54 матчах «Салават Юлаев» набрал 72 очка и расположился на третьем месте Восточной конференции. «Амур» идет на 10-й строчке «Востока», набрав 53 очка в 54 играх.