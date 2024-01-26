Трансляция игры КХЛ «Лада» — «Барыс» в Кинопоиске начнется в 17.45

26 января «Лада» дома в Тольятти сыграет против казахстанского «Барыса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча на территории «Лады Арены» начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Лада» — «Барыс» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 17.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события встречи «Лада» — «Барыс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лада» тренера Олега Браташа занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 66 баллами после 56 матчей. «Барыс» Галыма Мамбеталиева располагается на 11-й строчке с 44 очками после 54 встреч.

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