Самолет с болельщиками «Авангарда» экстренно садился в Казани

Самолет с болельщиками «Авангарда» экстренно сел в аэропорту Казани, сообщает журналистка Зухра Уразбахтина.

По сведениям источника, причиной экстренной посадки стала трешина на стекле, в которое врезалось птица. Самолет летел из Уфы в Ярославль.

Шестой матч серии «Локомотив» — «Авангард» проходит в Ярославле и начался в 19:30 мск.