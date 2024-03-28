Каменский — о расторжении контракта Федотова с ЦСКА: «Может быть, смена обстановки встряхнет его, и он покажет свое мастерство»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЦСКА расторгнуть контракт с вратарем команды Иваном Федотовым.

«Иван талантливый вратарь. Может быть, смена обстановки встряхнет его, и он с новыми силами покажет свое мастерство. Наверняка новый главный тренер ЦСКА обсуждал вратарскую позицию. Наверное, они кого-то другого видят на этой позиции. Думаю, что они по обоюдному согласию расторгли контракт. Ничего страшного в этом не вижу», — сказал Каменский «СЭ».

По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего был отправлен на прохождение военной службы. Перед сезоном-2023/24 вратарь вернулся в ЦСКА.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.