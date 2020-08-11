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«Самое важное — посмотреть, как ребята играют на взрослом уровне». Буцаев — о новичках «Нефтехимика»

02:02
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча Кубка Республики Башкортостан против «Северстали» (4:2).

— Все, наверное, понимают, что предсезонный турнир — это то соревнование, на котором проверяются игроки, нарабатываются игровые схемы, идет притирка команды, — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ. — Хорошо, что выиграли. Были моменты, в которых мы играли хорошо, так, как мы хотели бы видеть, были моменты, когда соперник доставил нам максимум неудобств. Но для этого и нужны подобные матчи — смотреть на игроков и корректировать тренировочный процесс.

Насколько я доволен игрой новичков? Каждая команда сейчас под нагрузкой. Для меня самое важное — посмотреть, как ребята играют на взрослом уровне, как они реагируют на те задания, которые им даются, как они проявляют характер, стремление и волю. Учитывая, что у нас практически новый состав, сегодня мы остались в большей степени довольны.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/10/471385.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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