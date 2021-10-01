«Сибирь» победила «Салават Юлаев» и прервала серию из 4 поражений

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Ник Шор, Евгений Чесалин и Валентин Пьянов. У уфимцев единственную шайбу забросил Сергей Шмелев.

Таким образом, новосибирский клуб прервал серию из 4 поражений. «Салават Юлаев» проиграл второй матч в сезоне.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Шор — 3 (Кручинин), 7:11 — 0:1. Шаров — 2 (бол., Миловзоров), 17:09 — 0:2. Шмелев — 5 (Кадейкин, Бирюков), 17:33 — 1:2. Пьянов — 2 (бол., Кручинин, Шор), 25:50 — 1:3.

Вратари: Шарыченков (56:47) — Красоткин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (7+12+8) — 15 (8+4+3).

Судьи: Одиньш, Соин.

1 октября. Уфа. Уфа-Арена.