«Амур» расторг контракт с Зубовым по соглашению сторон

«Амур» и нападающий Илья Зубов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба хабаровского клуба в Instagram. Ранее об этом сообщал «СЭ».

В 10 матчах регулярного 34-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7». Зубов подписал контракт с «Амуром» в прошедшее межсезонье.

Всего в КХЛ на его счету 305 (91+214) очков в 606 матчах. Также он выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Адмирал», «Авангард» и «Спартак».