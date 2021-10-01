«Амур» расторг контракт с Зубовым по соглашению сторон
18:05
«Амур» и нападающий Илья Зубов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба хабаровского клуба в Instagram. Ранее об этом сообщал «СЭ».
В 10 матчах регулярного 34-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7». Зубов подписал контракт с «Амуром» в прошедшее межсезонье.
Всего в КХЛ на его счету 305 (91+214) очков в 606 матчах. Также он выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Адмирал», «Авангард» и «Спартак».
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