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«Амур» расторг контракт с Зубовым по соглашению сторон

18:05
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«Амур» и нападающий Илья Зубов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба хабаровского клуба в Instagram. Ранее об этом сообщал «СЭ».

В 10 матчах регулярного 34-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7». Зубов подписал контракт с «Амуром» в прошедшее межсезонье.

Всего в КХЛ на его счету 305 (91+214) очков в 606 матчах. Также он выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Адмирал», «Авангард» и «Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUfEd2aMntL/

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Александр Кравченко все материалы автора

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