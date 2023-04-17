«Салават Юлаев» продлит контракт с защитником Паниным

Как стало известно «СЭ», капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлит контракт с клубом.

Панин выступает за уфимский клуб с 2017 года. В прошедшем регулярном чемпионате 37-летний защитник провел 57 матчей и набрал 14 (5+9) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 6 играх.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.