Юров продолжит карьеру в «Металлурге»

Как стало известно «СЭ», нападающий Данила Юров продолжит карьеру в «Металлурге». Нападающий подпишет новый контракт с магнитогорским клубом.

Юров выступает за «Металлург» с 2020 года. В текущем сезоне нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок на отметился результативными баллами в 11 матчах.

В декабре прошлого года Юрову исполнилось 19 лет.