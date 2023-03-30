«Салават Юлаев» предложил новый контракт Хо-Сэнгу

По информации «СЭ», «Салават Юлаев» предложил новый контракт нападающему Джошуа Хо-Сэнгу.

При этом, по нашим данным, зарплата в новом соглашении ниже, чем в текущем — в этом сезоне канадец получил 45 миллионов рублей.

Хо-Сэнг перешел в «Салават Юлаев» в июле 2022 года, он подписал контракт с клубом на один сезон. Канадец получил травму 5 сентября в своем дебютном матче против СКА (2:3 ОТ), после чего перенес операцию.

В сезоне-2022/23 27-летний форвард принял участие в одном матче ФОНБЕТ Регулярного чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) очко. В плей-офф КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.