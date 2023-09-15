«Салават Юлаев» подписал Ливо из «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Джош Ливо перешел в «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год.

Ливо был выбран «Торонто» в третьем раунде драфта НХЛ-2011.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 30-летний канадец провел 51 матч за «Сент-Луис» и набрал 16 (4+12) очков. Ливо всего провел в НХЛ 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка с показателем полезности «+6».