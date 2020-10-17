«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Авангард»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» в серии буллитов со счетом 4:3.

Решающий буллит реализовал Никита Сошников.

После этого матча уфимцы с 23 очками расположились на пятом месте в Восточной конференции, омичи с 26 очками — на второй строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Каски — 5 (Зернов), 1:22 — 1:0. Хохлачев — 3 (бол., Береглазов, Зернов), 6:59 — 2:0. Хартикайнен — 9 (Гранлунд, Ларсен), 28:02 — 2:1. Гранлунд — 7 (Коробов, Сошников), 37:19 — 2:2. Хохряков — 2 (мен.), 40:34 — 2:3. Буше — 5 (бол., Толчинский, Чинахов), 57:14 — 3:3.

Победный буллит: Сошников.

Вратари: Гарипов (Бобков, 56:29, Гарипов, 57:14) — Метсола.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (6+8+9+4) — 38 (10+14+10+4).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

17 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».