«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и стал победителем Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в матче Кубка Республики Башкортостан.

После победы над командой из Череповца «Салават Юлаев» обеспечил себе первое место в турнирной таблице.

В составе уфимцев отличились нападающие Маркус Гранлунд и Никита Сошников. У «Северстали» — форвард Владислав Кара.

Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кара — 2 (Думбадзе), 33:03 — 0:1. Гранлунд — 2 (Сошников, Ларсен), 48:51 — 1:1. Сошников — 1 (бол., Ларсен, Кадейкин), 64:12 — 2:1.

Вратари: Метсола (63:45) — Подъяпольский.

Броски: 42 (6+17+12+7) — 25 (13+5+6+1).

Судьи: Беляев, Букин.

13 августа. Уфа. «Уфа-Арена».