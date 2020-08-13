«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и стал победителем Кубка Республики Башкортостан
19:59
«Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в матче Кубка Республики Башкортостан.
После победы над командой из Череповца «Салават Юлаев» обеспечил себе первое место в турнирной таблице.
В составе уфимцев отличились нападающие Маркус Гранлунд и Никита Сошников. У «Северстали» — форвард Владислав Кара.
Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кара — 2 (Думбадзе), 33:03 — 0:1. Гранлунд — 2 (Сошников, Ларсен), 48:51 — 1:1. Сошников — 1 (бол., Ларсен, Кадейкин), 64:12 — 2:1.
Вратари: Метсола (63:45) — Подъяпольский.
Броски: 42 (6+17+12+7) — 25 (13+5+6+1).
Судьи: Беляев, Букин.
13 августа. Уфа. «Уфа-Арена».
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