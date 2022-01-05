«Салават Юлаев» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4.

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформили Филип Ларсен и Данил Алалыкин. Также отличились Теему Хартикайнен и Виктор Тихонов. У «Динамо» шайбы забросили Николай Елисеев, Зиле Кристапс и Эмиль Пуарье, который оформил дубль.

«Салават Юлаев» набрал 62 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. У «Динамо» 37 очков и 12-е место в Западной конференции.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Голы: Хартикайнен — 13 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 1:10 — 1:0. Ларсен — 3 (Гранлунд, Хартикайнен), 11:41 — 2:0. Елисеев — 13 (бол., Мейя, Червены), 18:56 — 2:1. Зиле — 3 (бол., Елисеев, Червены), 19:57 — 2:2. Ларсен — 4 (Гранлунд, Панин), 20:16 — 3:2. Алалыкин — 3 (Башкиров), 24:52 — 4:2. Алалыкин — 4 (Башкиров), 49:05 — 5:2. Тихонов — 5 (Гранлунд), 51:00 — 6:2. Пуарье — 8 (бол., Зиле, Елисеев), 56:05 — 6:3. Пуарье — 9 (бол., Елисеев, Фрейбергс), 57:55 — 6:4.

Вратари: Шарыченков — Витолс (Гудачек, 24:52).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (9+6+8) — 24 (12+2+10).

Судьи: Васильев, Кулаков.

5 января. Уфа. Уфа-Арена. 5304 зрителя.