В КХЛ прокомментировали решение не отменять матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Металлург».

«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — говорится в заявлении лиги.

Встреча между «Барысом» и «Металлургом» должна состояться сегодня, 5 января, в Нур-Султане.

В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны. В связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на игру невозможен.