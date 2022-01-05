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В КХЛ объяснили решение не отменять матч «Барыс» — «Металлург» из-за режима ЧП в Нур-Султане

16:32
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В КХЛ прокомментировали решение не отменять матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Металлург».

«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — говорится в заявлении лиги.

Встреча между «Барысом» и «Металлургом» должна состояться сегодня, 5 января, в Нур-Султане.

В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны. В связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на игру невозможен.

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Карен Саркисян все материалы автора
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