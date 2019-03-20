"Салават Юлаев" – "Автомобилист": Доус не попал в заявку гостей

Нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус не примет участие в четвертом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева", сообщает официальный Твиттер команды из Екатеринбурга. Встреча пройдет сегодня, 20 марта, начало – в 17.00 (мск). Счет в серии: 2-1 в пользу уфимцев.
Составы команд выглядят следующим образом:
"Салават Юлаев":
Метсола (Кареев);
Сергеев – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Ткачев – Бурмистров – Кугрышев;
Семенов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин – Хохряков – Гиматов.
"Автомобилист":
Коварж (Фомин);
Василевский – Вишневский, Гареев – Да Коста – Голышев;
Гуркин – Трямкин, Литовченко – Паре – Секстон;
Лямин – Бодров, Чесалин – Грачев – Казионов;
Валитов, Хрипунов – Торченюк – Обидин, Рассейкин.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Наш состав на сегодня!– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 20 марта 2019 г.
Капитан: Денис Бодров
Ассистенты: Никита Трямкин и Алексей Василевский
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🏥Найджел Доус пропустит этот матч из-за болезни pic.twitter.com/1ODe0pR7vk
Наш состав на четвертый матч #АВТСЮЛ 🔥🏆#КубокГагарина pic.twitter.com/vnfa0sXqAc– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 20 марта 2019 г.