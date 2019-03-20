"Салават Юлаев" – "Автомобилист": Доус не попал в заявку гостей

Нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус не примет участие в четвертом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева", сообщает официальный Твиттер команды из Екатеринбурга. Встреча пройдет сегодня, 20 марта, начало – в 17.00 (мск). Счет в серии: 2-1 в пользу уфимцев.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Салават Юлаев":

Метсола (Кареев);

Сергеев – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Ткачев – Бурмистров – Кугрышев;

Семенов – Гареев, Жарков – Кадейкин – Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин – Хохряков – Гиматов.

"Автомобилист":

Коварж (Фомин);

Василевский – Вишневский, Гареев – Да Коста – Голышев;

Гуркин – Трямкин, Литовченко – Паре – Секстон;

Лямин – Бодров, Чесалин – Грачев – Казионов;

Валитов, Хрипунов – Торченюк – Обидин, Рассейкин.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей