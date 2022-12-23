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Сегодня, 19:14

Хет-трик Кадейкина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Адмиралом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» победил «Адмирал» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-трик оформил нападающий уфимцев Александр Кадейкин. По голу на счету нападающих Алекса Хмелевского и Данилы Алалыкина. По две голевые передачи сделали нападающие Данил Аймурзин и Сергей Шмелев.

За «Адмирал» забивали форварды Никита Чебыкин, Александр Горшков и Дмитрия Сидляров.

«Салават» набрал 52 очка и поднялся на пятое место в Западной конференции, обойдя как раз «Адмирал» (51 очко).

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Голы: Хмелевский — 13 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 12:12 — 1:0. Кадейкин — 8 (Кулемин, Шмелев), 18:31 — 2:0. Чебыкин — 5 (Метальников), 21:24 — 2:1. Алалыкин — 4 (Цулыгин), 21:50 — 3:1. Кадейкин — 9 (бол., Аймурзин, Коледов), 34:42 — 4:1. Кадейкин — 10 (бол., Аймурзин), 38:21 — 5:1. Горшков — 12 (Грачев, Уильямс), 43:29 — 5:2. Сидляров — 1, 47:29 — 5:3.

Вратари: Ежов — Серебряков (58:37).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 25 (10+11+4) — 30 (12+8+10).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

23 декабря. Уфа. Уфа-Арена.

Александр Кадейкин
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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3 ЦСКА 40 26 14 57
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7 Витязь 42 18 24 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 43 15 28 34
11 Сочи 40 5 35 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
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3 Сибирь 44 25 19 53
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 41 19 22 45
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9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
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23.12 16:30
Авангард – Амур
 3 : 1
23.12 17:00
Металлург – Сибирь
 - : -
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 5 : 3
23.12 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 19:30
Витязь – Ак Барс
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23.12 19:30
Сочи – Куньлунь
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