Хет-трик Кадейкина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Адмиралом»
«Салават Юлаев» победил «Адмирал» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хет-трик оформил нападающий уфимцев Александр Кадейкин. По голу на счету нападающих Алекса Хмелевского и Данилы Алалыкина. По две голевые передачи сделали нападающие Данил Аймурзин и Сергей Шмелев.
За «Адмирал» забивали форварды Никита Чебыкин, Александр Горшков и Дмитрия Сидляров.
«Салават» набрал 52 очка и поднялся на пятое место в Западной конференции, обойдя как раз «Адмирал» (51 очко).
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)
Голы: Хмелевский — 13 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 12:12 — 1:0. Кадейкин — 8 (Кулемин, Шмелев), 18:31 — 2:0. Чебыкин — 5 (Метальников), 21:24 — 2:1. Алалыкин — 4 (Цулыгин), 21:50 — 3:1. Кадейкин — 9 (бол., Аймурзин, Коледов), 34:42 — 4:1. Кадейкин — 10 (бол., Аймурзин), 38:21 — 5:1. Горшков — 12 (Грачев, Уильямс), 43:29 — 5:2. Сидляров — 1, 47:29 — 5:3.
Вратари: Ежов — Серебряков (58:37).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 25 (10+11+4) — 30 (12+8+10).
Судьи: Гашилов, Сергеев.
23 декабря. Уфа. Уфа-Арена.
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