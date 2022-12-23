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Сегодня, 18:53

18-летний Мичков дебютирует за «Сочи» в матче с «Куньлунем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Матвей Мичков дебютирует за «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем».

18-летний форвард включен в заявку на игру, которая пройдет 23 декабря. Он сыграет в тройке с Дмитрием Уткиным и Артемом Федоровым.

20 декбря «Сочи» объявил о переходе в клуб форварда Матвея Мичкова из СКА на правах аренды.

В текущем сезоне КХЛ 18-летний хоккеист провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Матвей Мичков
3
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