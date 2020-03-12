«Салават» приостановил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» на официальном сайте сообщил о приостановке продажи билетов на домашний матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

— Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру против казанского «Ак Барса», запланированную на 24 марта 2020 года, — говорится в заявлении. — Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче.

Данные меры продиктованы в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем обо всех изменениях.

Все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными. В случае ввода жестких карантинных мер, клуб возместит их полную стоимость.