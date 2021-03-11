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«Салават» показал реакцию игроков на скамейке после победного буллита Гранлунда в матче с «Трактором»

21:15
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«Салават Юлаев» в Instagram опубликовал видео со скамейки во время пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:2).

На последней минуте встречи уфимцы заработали право реализовать буллит после того, как вратарь челябинцев Иван Федотов умышленно сдвинул ворота. Бросок реализовал Маркус Гранлунд.

«Салават» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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