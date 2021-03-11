«Салават» показал реакцию игроков на скамейке после победного буллита Гранлунда в матче с «Трактором»
21:15
«Салават Юлаев» в Instagram опубликовал видео со скамейки во время пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:2).
На последней минуте встречи уфимцы заработали право реализовать буллит после того, как вратарь челябинцев Иван Федотов умышленно сдвинул ворота. Бросок реализовал Маркус Гранлунд.
«Салават» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.
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