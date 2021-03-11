«Салават» показал реакцию игроков на скамейке после победного буллита Гранлунда в матче с «Трактором»

«Салават Юлаев» в Instagram опубликовал видео со скамейки во время пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:2).

На последней минуте встречи уфимцы заработали право реализовать буллит после того, как вратарь челябинцев Иван Федотов умышленно сдвинул ворота. Бросок реализовал Маркус Гранлунд.

«Салават» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.