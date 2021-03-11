Лямся: «Игроки «Салавата» против «Трактора» показали свое большое зеленое сердце»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги пятого первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:2).

«Непростой матч, как и все против «Трактора». Здорово провели первый период, забросили две шайбы в большинстве. До этого у нас с этим были небольшие проблемы, немного исправились. После чего немного замедлили нашу игру, появились проблемы, соперник счет сравнял.

Всегда очень сложно выигрывать последний матч, потому что сопернику нечего терять. Сегодня все парни показали на льду свое большое зеленое сердце. Полностью отдавались игры и мы рады, что идем дальше", — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.