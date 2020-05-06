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Ржига покинул сборную Чехии и может возглавить «Барыс»

11:40
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Федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером стал Филип Пешан, он сменил на этом посту Милоша Ржигу, который может возглавить «Барыс», сообщает Vesti.kz.

В КХЛ Ржига возглавлял «Слован», «Авангард», СКА, «Атлант» и «Спартак». В сезоне-2010/11 он довел «Атлант» до финала Кубка Гагарина. На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии с Ржигой заняла четвертое место.

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/khl/279932/

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