Рылов дисквалифицирован на два матча за удар Бурдасова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на два матча защитника "Магнитки" Якова Рылова. Защитник во второй игре серии с "Салаватом Юлаевым" (1:4) травмировал форварда Антона Бурдасова, получив от судей "5+20" за удар коленом.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста "Металлурга" (Магнитогорск) Якова Рылова по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении КХЛ.