Форвард СКА Яшкин не считает, что травма является оправданием поражения от ЦСКА

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин заявил, что не считает полученную в матче с «Торпедо» травму оправданием поражения от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Естественно, травма помешала, но я делал, что мог, старался, играл на уколах. Это плей-офф, тут не может быть никаких оправданий. Считаю, что все это надо делить пополам — да, конечно, регулярный сезон провели отлично, в плей-офф — чего-то не хватило», — приводит ТАСС слова Яшкина.

Также хоккеист отметил, что он готов продлить контракт с петербургской командой.

«Все возможно. Пока только закончился сезон — поэтому всему свое время. Посмотрим, мне все нравится, в команде хороший микроклимат, претензий никаких нет», — добавил форвард.

СКА в шестой раз подряд уступил ЦСКА в финальной серии Западной конференции.