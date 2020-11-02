Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ЦСКА прошел без серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора.

«1 ноября территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе было проведено мониторинговое обследование стадиона «Динамо», — говорится в сообщении. — В этот день на стадионе состоялся хоккейный матч «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва). При проведении хоккейного матча на стадионе присутствовало 2600 зрителей (около 25 процентов от вместимости трибун).

Организаторами матча проведены мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции: нанесена разметка с учетом соблюдения социального дистанцирования, усилен дезинфекционный режим помещений, воздуха, контактных поверхностей и установлены во всех общественных зонах дезары, санитайзеры для обеззараживания рук, в течение всего матча осуществлялся контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Во время матча транслировались видеоролики с рекомендацими Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мероприятий в местах массового пребывания людей и необходимости соблюдения социального дистанцирования и использования СИЗ. До начала матча организовано и проведено тестирование методом ПЦР спортсменов и персонала стадиона. Грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на стадионе не установлено".