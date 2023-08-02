Ротенберг: «Мы идем дальше без Прохоркина»

Ротенберг заявил, что СКА расстанется с нападающим Прохоркиным

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб расстанется с нападающим Николаем Прохоркиным.

«На сегодняшний день мы идем дальше без Николая Прохоркина. Вместе с его агентом ищем ему другой вариант продолжения карьеры», — сказал Ротенберг.

В сезоне КХЛ-2022/23 Прохоркин сыграл за СКА 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков.