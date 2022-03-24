Роман Ротенберг: «Спорт вне политики. Больше нечего добавить»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после четвертого матча серии со «Спартаком» (2:1 ОТ, 3-1) ответил на вопрос о возможном дисциплинарном деле ИИХФ против ФХР.

«Спорт вне политики. Больше нечего добавить», — сказал Ротенберг, который занимает пост первого вице-президента ФХР.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации.

На данный момент никаких дисциплинарных взысканий к ФХР со стороны ИИХФ не предъявлялось.

Ранее совет ИИХФ отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок, а также принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.