Роман Ротенберг прокомментировал изменения в тренерском штабе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба.

«Работу по усилению команды и анализу прошедшего сезона мы начали буквально сразу после заключительной игры. Такая работа по усилению ведется в ежедневном режиме, это касается как игроков, так и тренеров. Сейчас у нас собран сильный и сбалансированный коллектив, которому мы полностью доверяем. У наших тренеров богатейший опыт и в НХЛ, и в КХЛ, есть те, кто играл и тренировал на решающих стадиях как Кубка Гагарина, так и Кубка Стэнли — с приходом Сергея Зубова и Евгения Корешкова формирование тренерского штаба завершено. Отдельно хочу поприветствовать многоуважаемого Владимира Владимировича Юрзинова, который в СКА будет работать советником.

Не сомневаюсь, что его глубокие знания и опыт серьезно помогут нашей команде в новом сезоне. Конечно, мы, как и всегда, ставим перед собой самые высокие цели, но продолжим важнейшую для всего нашего хоккея работу с молодежью. Развивать игроков — первостепенная задача и для СКА, и для сборной страны. В связи с этим важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности советника займется поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодежью он максимально эффективен", — цитирует Ротенберга сайт СКА.

СКА пополнят тренер Сергей Зубов, ранее уже работавший в Санкт-Петербурге, а также Евгений Корешков. Владимир Юрзинов будет работать в штабе в роли советника главного тренера.

Валерий Брагин продолжит деятельность в клубе в должности консультанта.