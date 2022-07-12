Сергей Зубов вошел в тренерский штаб СКА

Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне-2022/23, сообщает сайт клуба.

СКА пополнят тренер Сергей Зубов, ранее уже работавший в Санкт-Петербурге, а также Евгений Корешков. Владимир Юрзинов будет работать в штабе в роли советника главного тренера.

Как ранее сообщал «СЭ», Валерий Брагин продолжит деятельность в клубе на должности консультанта. Тренерский штаб покидают методист Ларс Юханссон и тренер вратарей Марко Торениус.