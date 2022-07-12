Вице-президент «Металлурга» выразил сомнения, что вратарь Самсонов приедет в Россию

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что вратарь Илья Самсонов вряд ли приедет в Россию.

«У нас состав укомплектован, и я сомневаюсь, что Самсонов поедет в Россию», — сказал Ласьков ТАСС.

Ранее 25-летний Самсонов не получил квалификационного предложения от «Вашингтона» и станет неограниченно свободным агентом в НХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге права на голкипера принадлежат «Металлургу».