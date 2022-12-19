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Сегодня, 18:41

Роман Ротенберг подтвердил, что 18-летний нападающий СКА Мичков будет отдан в аренду в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил, что нападающий системы клуба Матвей Мичков будет отдан в аренду в ХК «Сочи».

Тренер объяснил, что такое решение было принято, потому что 18-летний хоккеист уже перерос уровень ВХЛ и МХЛ.

«У нас высокие требования к физическому состоянию игроков, чтобы они могли поддерживать высокий темп все три периода, чтобы создавали постоянное давление в атаке и надежно играли в обороне. Матвей знает, над какими компонентами ему нужно работать и где прибавлять», — сказал Ротенберг matchtv.ru.

Тренер СКА добавил, что хоккеисту нужно получать стабильный игровой опыт в КХЛ.

«Уверен, в «Сочи» он будет конкурентоспособен, сможет доказать тренерам свое право на хорошее игровое время. Выступления за «Сочи» помогут ему привыкнуть к скоростям, уровню сопротивления и борьбы в лиге. Аренда до конца сезона в этом смысле — отличный вариант», — добавил Ротенберг.

18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионте КХЛ провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.

Мичков считает одним из фаворитов драфта новичков Национальной хоккейной лиги, который пройдет летом 2023 года.

Источник: https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1743619_Rotenberg_nazval_arendu_forvarda_Michkova_v_Sochi_optimalnym_variantom?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ХК СКА
ХК Сочи
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
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