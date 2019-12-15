Вице-президент ФХР Роман Ротенберг — об организации хоккейных матчей на футбольном стадионе.

— Мы все увидели, насколько замечательной была энергетика на этой игре. Для популяризации хоккея такие мероприятия очень важны. Конечно же, часть популяризации — это победа сборной России. Мы сегодня отработали на максимуме. Хотя и всегда ищем, где можем добавить. Как максималисты понимаем, что можем еще лучше. Спасибо организаторам, работавшим сутками, чтобы организовать этот праздник. И болельщикам. Максимальная посещаемость этого матча — 68 тысяч, а собралось 67700, так что мы отработали для зрителей. Важно, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Скоро состоится вторая игра на «Газпром Арене». Всех ждем и хотим, чтобы как можно больше людей приходило семьями. Сегодня было очень много детей. Атмосфера позитивная. Те дети, кто в первый раз пришел на хоккей, — они будут стремиться заиграть. А взрослые — отдать своих детей в хоккей. И у детишек будет мечта — сыграть на футбольном стадионе в присутствии 68 тысяч болельщиков.

— Второй год подряд здесь играют Россия с Финляндией и СКА с ЦСКА. Собирается почти максимальная аудитория. Понятно, что эти матчи будут традиционными. Но есть ли идея, как их разнообразить? К примеру, чтобы Россия сыграла со Швецией. Или СКА с «Ак Барсом».

— Здесь очень много деталей, которые должны срастись, чтобы такое мероприятие организовать. Это и календарь, и желание спонсоров. Многие хотели сделать в других городах такие мероприятия, но что-то не срастается. Например, в Казани хотели играть «Зеленое дерби» на «Казань-Арене». Не получилось, потому что уже были заняты даты. И таких факторов миллион. Начиная финансами, заканчивая возможностью организовать. И согласие Федерации хоккея Финляндии, которая соглашается к нам приезжать сюда и играть на футбольном стадионе. Организовать такое — очень тяжело. Поэтому в мировой практике очень мало таких мероприятий. Финансовые вложения — очень большие, труд — огромный. Не берусь сказать, как будет дальше. Но то, что мы собираем максимальную аудиторию сейчас, уже дорогого стоит. Будем смотреть разные варианты. Но есть график Кубка Первого канала. Второе — календарь КХЛ. Как это все совместить и сделать матчи привлекательными для болельщиков — вот в чем вопрос. Потому что это вывеска. Теоретически мы можем рассматривать матч Россия — Канада, как мы играли в 2017 году в олимпийском сезоне. Такие встречи будут максимально привлекательными. И как мы понимаем сейчас, аудитория сборной России сильно отличается от клубной аудитории. За сборную болеет вся страна. Люди идут на матчи. Многие даже не следят за хоккеем и КХЛ, но приходят на сборную. Сборная России — это бренд. «Красная машина» — это бренд. Это связано с нашими победами. Это культура победителей. И все хотят быть рядом. Важно учесть все эти факторы для организации подобных матчей в дальнейшем. (Игорь Еронко)