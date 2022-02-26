Роман Ротенберг: «Думаю, все, кто вернулся с Олимпиады, еще добавят»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в контрольном матче против «Торпедо» (2:1 ОТ).

— Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнер перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается.

— Сегодня в составе были игроки, которые были на Олимпиаде. Можно ли сказать, что они уже набрали форму?

— Они не играли определенное время, было важно принять участие в матче, войти в тонус. Думаю, все, кто вернулся с Олимпиады, еще добавят. Гусев сегодня забил победный гол. Думаю, можно сказать, что они хорошо вошли.

— Серия из трех контрольных матчей позади. На чем нужно сфокусироваться сейчас?

— Нам нужно прибавлять во всех элементах игры. Сегодня был последний матч перед плей-офф, соперник был хорош. Мы продолжаем работать, с каждым днем стремимся стать лучше. Спасибо болельщикам — на всех трех матчах был максимум посещаемости, который на данный момент разрешен. Это наш шестой игрок, который нам всегда помогает. Думаю, все уже ждут, когда можно будет Ледовый заполнять на сто процентов. Всех ждем 2 марта на первом матче плей-офф!