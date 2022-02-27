Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ

Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги

Рижское «Динамо» объявило о выходе из состава КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды из Латвии.

«Решение «Динамо» покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», — приводит ТАСС слова председателя совета директоров рижского клуба Юриса Савицкиса.

В сезоне-2021/22 рижане заняли 12-е место в таблице Западной конференции с 37 очками в 45 матчах. Команда выступала в КХЛ с 2008 года — с момента основания лиги.

Ранее «Йокерит» принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина-2022. Команда должна была сыграть в первом раунде со «Спартаком», КХЛ принял решение присудить финскому клубу технические поражения в серии с красно-белыми.