Роман Дюков: "В Америке все решает бизнес. Шанса можно ждать год, два, три"

Защитник минского "Динамо" Роман Дюков, минувший сезон проведший в Северной Америке, отметил, что сделал правильное решение, приехав в КХЛ. Он также добавил, что минский клуб – оптимальный вариант для продолжения карьеры.

– Прошлый год вы провели в Америке. Какие основные хоккейные различия бросились в глаза? – вопрос Дюкову.

– Как и все, наверное, говорят: скорость мышления, скорость хоккея, больше физической борьбы – это основные критерии североамериканского хоккея.

– Чего не хватило, чтобы закрепиться в "Стоктоне"?

– Интересный вопрос. На него я и сам, наверное, еще не нашел ответа. Думаю об этом если не каждый день, то очень часто. Честно говоря, это все бизнес в Америке. Не могу объяснить по-другому. Ты вроде бы делаешь все, как говорит тренер, стараешься изо всех сил, ждешь своего шанса, а шанс все не дают и не дают. Поэтому можно ждать год, два, три. Я считаю, что если есть возможность, как у меня сейчас, поиграть в КХЛ, то стоит воспользоваться. Думаю, что сделал все правильно.

– В этом году вы в "Динамо". Как было принято решение о переходе? Не было желания задержаться за океаном?

– Желание было, варианты были. Но также были варианты здесь и в Европе. Агент начал работать сразу после того, как закончился контракт в Америке. Взвесили все "за" и "против". Решили, что "Динамо" – оптимальный вариант для продолжения карьеры. Тут хороший коллектив, много знакомых ребят, новый тренер. Свежая кровь в команде, новое движение сейчас начнется. Хочу помочь "Динамо" хорошо играть в КХЛ. Это лучшая лига Европы.