Спортдир «Спартака» Беляев: «Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ»
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев высказывался об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера красно-белых.
Сегодня, 5 февраля, специалист объявил об уходе с поста главного тренера команды по собственному желанию.
«Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков. Исполнять обязанности главного тренера ХК «Спартак» будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ», — приводит слова Белева пресс-служба красно-белых.
Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года.
Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.
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|28
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|25
|34
|58
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|36
|57
|5.02
|12:30
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Сибирь – Адмирал
|- : -
|5.02
|14:00
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Витязь – Нефтехимик
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|5.02
|15:00
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Металлург – Трактор
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|5.02
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Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
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Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
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