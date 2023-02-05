Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:41

Гришин: «Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Спартака» Игорь Гришин выступил с обращением после того, как покинул свой пост.

Сегодня, 5 февраля, специалист объявил об уходе с поста главного тренера красно-белых по собственному желанию.

«Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В ХК «Спартак» много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба», — приводит слова Гришина пресс-служба красно-белых.

Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.

Источник: https://spartak.ru/news/events/igor-grishin-pokidaet-post-glavnogo-trenera-spartaka-po-sobstvennomu-zhelaniyu/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию

Спортдир «Спартака» Беляев: «Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 - : -
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
5.02 17:30
Куньлунь – Ак Барс
 - : -
5.02 17:30
ЦСКА – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости