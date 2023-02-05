Гришин: «Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне»

Экс-главный тренер «Спартака» Игорь Гришин выступил с обращением после того, как покинул свой пост.

Сегодня, 5 февраля, специалист объявил об уходе с поста главного тренера красно-белых по собственному желанию.

«Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В ХК «Спартак» много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба», — приводит слова Гришина пресс-служба красно-белых.

Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.