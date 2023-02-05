Гришин: «Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне»
Экс-главный тренер «Спартака» Игорь Гришин выступил с обращением после того, как покинул свой пост.
Сегодня, 5 февраля, специалист объявил об уходе с поста главного тренера красно-белых по собственному желанию.
«Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В ХК «Спартак» много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба», — приводит слова Гришина пресс-служба красно-белых.
Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:30
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
Новости