Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию

«Спартак» объявил об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера команды.

Специалист ушел с должности по собственному желанию. Он останется в системе красно-белых и в ближайшее время начнет работу с воскресенским «Химиком».

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Заварухин.

Игорь Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года. Команда занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 58 очками в 59 матчах.