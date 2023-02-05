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Сегодня, 10:34

Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игорь Гришин.
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» объявил об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера команды.

Специалист ушел с должности по собственному желанию. Он останется в системе красно-белых и в ближайшее время начнет работу с воскресенским «Химиком».

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Заварухин.

Игорь Гришин возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2022 года. Команда занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 58 очками в 59 матчах.

Источник: https://t.me/hc_spartak/10240
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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