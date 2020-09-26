Родион Амиров: «Спасибо, что тренерский штаб доверяет мне играть в первом звене»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:5). Молодой форвард оформил дубль.

— Хорошая, боевая была игра. Конечно, плохо начали, но потом собрались и командой выиграли матч, — цитирует Амирова сайт «Салавата».

— Вас как-то угнетало, что не могли забить именно в официальных матчах КХЛ?

— Нет, я старался на этом не концентрироваться, работал и старался приносить пользу команде. Слава Богу, что получилось забить.

— Сегодня Вы сыграли 23 минуты и 37 секунд, 25 смен. Насколько тяжело выдерживать такую нагрузку в КХЛ?

— В принципе все хорошо. Постоянно занимаюсь с тренером по физподготовке, поэтому проблем нет. Даже рад, что играю столько.

— Насколько Вы чувствуете, что это такой золотой шанс в карьере. Когда из-за обстоятельств получаете тьму времени и выходите в первом звене?

— Конечно, всегда приятно играть с такими мастеровитыми партнерами. Также спасибо, что тренерский штаб доверяет мне играть в первом звене. Стараюсь по полной выкладываться в каждой смене.

— Сегодня в завершении атак Вы сыграли попроще и голы пришли. Сейчас будете перестраиваться или будете, как и в предыдущих матчах, стараться что-то интересное придумывать?

— Думаю, надо продолжать так же играть. Где-то попроще, а если будет какой-то момент, может быть, что-нибудь сделаю. А так, надо больше бросать и голы, Дай Бог будут.