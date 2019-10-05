Рижское «Динамо» разгромно уступило ЦСКА, потерпев седьмое поражение подряд

Рижское «Динамо» с разгромным счетом проиграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:6. Дублем в составе армейцев отметился Линден Вей.

Рижане потерпели седьмое поражение подряд. «Динамо» занимает последнее место на «Западе», имея в активе 6 очков. ЦСКА с 23 баллами располагается на 1-й строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Голы: Вей — 5 (Секач), 4:19 — 1:0. Мейя — 1 (Мамчицс, Маренис), 17:09 — 1:1. Вей — 6 (Киселевич, Мамин), 24:37 — 2:1. Нестеров — 2 (бол., Григоренко), 31:20 — 3:1. Капризов — 10, 34:32 — 4:1. Телегин — 2 (Романов, Капризов), 37:41 — 5:1. Марченко — 3 (мен., п.в., Юханссон), 47:41 — 6:1.

Нереализованный буллит: Мамин (ЦСКА), 35:37 (Вратарь).

Вратари: Юханссон — Макаров (47:16 — 47:41).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 41 (15+20+6) — 15 (6+3+6).

Судьи: Гашилов, Щенев.

5 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

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